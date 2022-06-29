Kabotaj Kanunu, denizcilik için bir dönüm noktasıdır

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin haziran ayı meclis toplantısı, meclis salonunda hibrit toplantı yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında düzenlenen meclis toplantısına İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü dolayısıyla tarihçi-yazar Volkan Şenel katılarak bir sunum gerçekleştirdi.

DÖNÜM NOKTASI

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, çevrimiçi ortamda katıldığı toplantıda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı çok güçlü bir şekilde kutlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “1 Temmuz 1926’da çıkan Kabotaj Kanunu, bu topraklarda denizcilik tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Kabotaj hakkının yabancılarda olduğu, Türklerin kendi limanlarını özgürce kullanamadığı bir dönem bu kanunun çıkmasıyla son buldu. Kanundaki, ‘Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır’ hükmüyle Türk denizciliğinde yeni bir dönem başladı.

DENİZ ÜLKESİ

Bu kanunla, akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde mal ve yolcu taşıma hakkı Türklere verildi. Öte yandan dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türklerce yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. Özetlersek; denizlerimiz bu kanunla bizim oldu. Aynı şekilde Türkiye de bu kanunla bir deniz ülkesi oldu.

KUTLAMA YAPACAĞIZ

Kabotaj Kanunuyla birlikte denizlerimizdeki egemenlik hakkı devletimize geçince, deniz kaynaklarımızın kullanımı da halkımızın oldu. Denizciliğimiz her yıl daha da gelişti. Büyük limanlar açıldı. Modern tersaneler kuruldu. Dünya ile ticaret bağımız güçlendi. Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlandı. Türkiye’nin çok güçlü bir denizcilik vizyonu oluştu. Bu sebeple 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu topraklarda bağımsızlık hedefiyle atılan en önemli adımlardan biridir. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı birbirinden özel ve önemli etkinliklerle kutlayacağız. Bu özel günün anlamını tüm halkımızın bilmesi için çaba harcayacağız.”

ÖDÜL TÖRENİ

Çok yoğun bir ayı geride bırakacaklarını kaydeden Doğusel, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çok önemsedik. Bu noktada hem Kocaeli Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hem de Körfez Belediyemizin düzenlediği etkinliklere katıldık. Aynı şekilde 25 Haziran Denizcilik Günü’nde de etkinliklerde yerimizi aldık. Öte yandan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen fotoğraf yarışmamız da sonuçlandı. Birbirinden güzel 720 eserin katıldığı yarışmamızda dereceye girenler 1 Temmuz’da ödüllerine kavuşacak” dedi.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomik gelişmeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Doğusel, şunları söyledi: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk beş ayda toplam 15 milyar 635 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 6 milyar 730 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 3 milyar 686 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 29 milyar 190 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 9 milyar 652 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 9 milyar 746 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk beş ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 62 milyar 935 milyon TL oldu. 2022 yılı mayıs ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 17,1 ithalatta ise yüzde 4,4 düşüşler olmuştur.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Liman başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 yılı ocak-mayıs döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 1155 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 2679’dur. Toplam gemi sayısı ise 3834’tür. En çok geminin yine Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli bu noktada%17.8 oran ile birinci durumdadır.Bu dönemde yüklemede 14 milyon 160 bin ton, boşaltmada 21 milyon 61 bin ton, toplamda ise, 35 milyon 222 bin ton yük elleçlenmiştir. Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 907.697 TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradadır.”

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programının detaylıca aktarıldığı toplantı, meclis üyeleri görüş ve önerilerini iletmesiyle son buldu.