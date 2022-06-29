Kocaeli’deki meslek liselerinde ekmek üretilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada özel sektörün meslek liselerine yönelik çalışmalar yapmadığını söyleyerek, okullarda kağıt havlu üretilmeye başlandığını, bu üretimin artıp 2022-2023 eğitim dönemine tüm okullarda öğrencilerin lavabolarda kağıt havlu kullanabileceğini kaydetti. 15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını aktaran Özer, ''Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1,5 TL’ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak. Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, Meslek Lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE VAR MI?

Bakan Özer’in açıklaması sonrası gözler Kocaeli’ye çevrildi. Kocaeli’de de çalışma başlatıldığı öğrenilirken söz konusu çalışmanın şu anlık gıda bölümü olan liselerde başladığı belirtildi. Yapılan çalışmanın sonucunda ekmek üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti olan okullarda halk ekmek üretileceği, Kocaeli’de beş büyük okulda çalışma başladığı da öğrenildi. Söz konusu çalışma gıda bölümüne sahip okullarda yapılacak kapasite ve inceleme çalışmaları sonrasında açıklanacak.