29 Haz 2022 - 16:05- Gündem G: 29 Haz 2022 - 16:07

Kocaeli’deki meslek liselerinde ekmek üretilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ‘Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, Meslek Lisemize ekmek fabrikası kuracağız’ açıklaması sonrası gözler Kocaeli’ye çevrildi. Kocaeli’de gıda bölümü olan liselerde çalışmanın başlandığı, yapılan çalışmanın ardından açıklanacağı öğrenildi.
Kocaeli’deki meslek liselerinde ekmek üretilecek mask

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada özel sektörün meslek liselerine yönelik çalışmalar yapmadığını söyleyerek, okullarda kağıt havlu üretilmeye başlandığını, bu üretimin artıp 2022-2023 eğitim dönemine tüm okullarda öğrencilerin lavabolarda kağıt havlu kullanabileceğini kaydetti. 15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını aktaran Özer, ''Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1,5 TL’ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak. Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, Meslek Lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE VAR MI?

Bakan Özer’in açıklaması sonrası gözler Kocaeli’ye çevrildi. Kocaeli’de de çalışma başlatıldığı öğrenilirken söz konusu çalışmanın şu anlık gıda bölümü olan liselerde başladığı belirtildi. Yapılan çalışmanın sonucunda ekmek üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti olan okullarda halk ekmek üretileceği, Kocaeli’de beş büyük okulda çalışma başladığı da öğrenildi. Söz konusu çalışma gıda bölümüne sahip okullarda yapılacak kapasite ve inceleme çalışmaları sonrasında açıklanacak.

29 Haz 2022 - 16:05 - Gündem

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Yorumlar

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Erol Demirbek Türk - çok yararlı bir çalışma olacak , umarım fırıncılar hemşerilik gücünü kullanıp halkın ekmeğine mani olmazlar .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Haziran 16:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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