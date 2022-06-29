Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox Tv’den müjdeyi verdi

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde tamamlama sürecine girildi. Kiptaş İzmit Çınar Evler, yapımı tamamlandıktan sonra hem görüntüsüyle hem de dayanıklı yapısıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.
“YAKIN ZAMANDA TESLİM EDECEĞİZ”
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programında yaptığı konuşmada, “İzmit’te bir proje yapıyoruz. Önümüzdeki hafta vatandaşlarımıza sürprizlerimiz olacak. Bu projemizde bir sosyal konut projesi. Dağ evlerinden esinlenerek yaptığımız, çatı dubleksi olan bahçe katı olan projeler. Biz kamu iştiraki bir şirketiz. Her yaptığımız işte rol model olmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz bölgeye bir iz bırakıp, oranın rengi olup insanlara feyz vermek istiyoruz. Yakın zamanda konutları teslim edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.