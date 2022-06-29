29 Haz 2022 - 16:12- Gündem G: 29 Haz 2022 - 16:13

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox Tv’den müjdeyi verdi

İBB Kiptaş ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle yapımı hızla devam eden ve mimari açıdan örnek proje olan Kiptaş İzmit Çınar Evler Projesinde sona gelindi. Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katılan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, “Önümüzdeki hafta vatandaşlarımıza sürprizlerimiz olacak” dedi
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox Tv’den müjdeyi verdi mask
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İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde tamamlama sürecine girildi. Kiptaş İzmit Çınar Evler, yapımı tamamlandıktan sonra hem görüntüsüyle hem de dayanıklı yapısıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.

“YAKIN ZAMANDA TESLİM EDECEĞİZ”

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programında yaptığı konuşmada, “İzmit’te bir proje yapıyoruz. Önümüzdeki hafta vatandaşlarımıza sürprizlerimiz olacak. Bu projemizde bir sosyal konut projesi. Dağ evlerinden esinlenerek yaptığımız, çatı dubleksi olan bahçe katı olan projeler. Biz kamu iştiraki bir şirketiz. Her yaptığımız işte rol model olmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz bölgeye bir iz bırakıp, oranın rengi olup insanlara feyz vermek istiyoruz. Yakın zamanda konutları teslim edeceğiz” dedi. 
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29 Haz 2022 - 16:12 - Gündem

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