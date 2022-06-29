Musa Nizam veda etti

Kocaelispor’a geçtiğimiz sezonun deve arasında Akhisarspor’dan transfer olan deneyimli stoper Musa Nizam veda açıklaması yaptı. Musa açıklamasında “1.5 yıl içerisinde çok anlamlı günler geçirdiğim, güzel şehirden, güzel insanlardan ayrılma vakti geldi. Görüşmek üzere... Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. İnşallah hak ettiğiniz yerlere geleceksiniz” ifadelerini kullandı.
UNUTMAYACAĞIM
Gazetemize özel açıklamalarda da bulunan başarılı savunmacı şu şekilde konuştu: Kocaelispor gibi bir camiada forma giydiğim süreci kariyerim boyunca unutmayacağım. 1 yıl içinde iki sivri duyguyu bir anda yaşadım. Yaşadığımız şampiyonluğun coşkusunu ve düştüğümüz sezonun büyük üzüntüsünü derinden yaşadım.
BAŞIMIZA GELEBİLECEK HER ŞEY GELDİ
Çok ama çok enteresan bir sezon geçirdik. Başımıza gelebilecek her şey geldi. Diğer maçlardaki hiçbir skor lehimize bitmedi. Ancak bizim dışarıya değil kendimize de bakmamız lazımdı. Kendi maçlarımızı kazanamadık, finallerde kaybettik ve ne yazık ki düştük. Puanın 44 de olsa, 14 de olsa bir şey fark etmiyor. Bu şekilde Kocaelispor’dan ayrılmanın da üzerimdeki tahribatını ifade etmek isterim.
TEŞEKKÜR EDİLEBİLİRDİ
Dediğim gibi güzel bir camia, şehrin temsil eden bir kulüpte forma giydim. Çok güzel insanlar tanıdığım Kocaeli’de 1.5 yıl boyunca emek verdim, forma terlettim ve duygularımı en yukarıda Kocaelispor’a yansıtmaya çalıştım. Sözleşmem bitmişti, benim ile devam edilmemesi konusuna sonuna kadar saygılıyım… Neticesinde profesyonel bir futbolcuyum. Ancak kulüpten başkanımızın ya da bir yöneticimizin arayıp teşekkür etmesini ve helalleşmesini de beklerdim. Sağlık olsun… Kocaelispor’a bundan sonraki sezonlarında tüm samimiyetimle başarılar diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.