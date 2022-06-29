Görkem Tugan: Örnek bir sporcu olacağım

Kocaelispor’da 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atılan 2003 doğumlu kaleci Görkem Mehmet Tugan hem futbolu hem de karakteri ile camiaya örnek bir sporcu olmak istediğini ifade etti.

DUYGULARIMI TARİF ETMEM KOLAY DEĞİL

İlk açıklamalarını yapan Görkem şu şekilde konuştu: Her şeyden önce alt yapısında yetiştiğim kulübüm Kocaelispor’da profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Duygularımı tarif etmek gerçekten kolay değil. Benim yolumu açan bana rehber olan başta Serter Keskin hocama, Zeki ve Ramiz hocalarıma, Kocaelispor alt yapısında 5 yıldır beraber olduğum Ali Mumcu hocama, adeta beraber büyüdüğüm Kerem Nazlıgül hocama, bu yıl gelişimime katkı sağlayan Rahmi hocama, alt yapıdaki tüm hocalarıma ve tabii ki aileme ne kadar teşekkür etsem azdır.

ŞİMDİ DAHA FAZLA ÇALIŞMA ZAMANI

Her sporcunun bir hayali var tabii ki. Benim de hayallerimden birisi Kocaelispor’da profesyonel olmaktı. Ancak her şey benim için şimdi başlıyor. Daha fazla çalışmak ve kendimi geliştirmek zorunda olduğumun farkındayım. Kocaelispor camiasına, hem futbolumla hem de karakterimle örnek olmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin.