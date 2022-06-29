Hakan Zorlu’nun acı kaybı

Başiskele Kullar'da ikamet eden ve yaklaşık 33 sene boyunca Kartonsan Kooperatifi Bşakanlığı görevini yürüten eski başkan İbrahim Şekersoy (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası ve S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Birliği ve Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Birliği Başkanı Hakan Zorlu'nun da dedesi olan İbrahim Şekersoycum cenazesi 30 Haziran Perşembe günü Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Mezarlığında toprağa verilecek.