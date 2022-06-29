Başiskele Kullar'da ikamet eden ve yaklaşık 33 sene boyunca Kartonsan Kooperatifi Bşakanlığı görevini yürüten eski başkan İbrahim Şekersoy (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası ve S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Birliği ve Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Birliği Başkanı Hakan Zorlu'nun da dedesi olan İbrahim Şekersoycum cenazesi 30 Haziran Perşembe günü Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Mezarlığında toprağa verilecek.
29 Haz 2022 - 17:39- Gündem Güncelleme: 29 Haz 2022 - 17:42
Hakan Zorlu’nun acı kaybı
S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Birliği ve Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Birliği Başkanı Hakan Zorlu'nun 86 yaşındaki dedesi İbrahim Şekersoy yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.