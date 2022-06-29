29 Haz 2022 - 21:25- Asayiş G: 29 Haz 2022 - 21:26

D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Gebze D-100 Karayolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Metehan G. idaresindeki 41 TZ 008 plakalı kamyonet, İsmail D. yönetimindeki 34 LFK 646 plakalı işçi servisi, Fazıl Ö. idaresindeki 34 UU 3198 plakalı hafif ticari araç, İbrahim B. yönetimindeki 41 TS 194 plakalı otomobil, Ünal Ö. idaresindeki 34 LFK 137 plakalı işçi servisi, Abdullah K. yönetimindeki 16 AJU 375 plakalı otomobil ve B.O. idaresindeki 34 BRF 965 plakalı panelvan minibüs birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı durma noktasına geldi. Araçların yol üzerinden çekilmesinin ardından ise trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29 Haz 2022 - 21:25 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.397.428 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı mask
Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Otobüsteki yolcuların panik anları kamerada mask
Otobüsteki yolcuların panik anları kamerada
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavandan çıkanlar şoke etti mask
Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavandan çıkanlar şoke etti
D-100'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı mask
D-100'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
55 operasyonda 16 kişi tutuklandı mask
55 operasyonda 16 kişi tutuklandı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL