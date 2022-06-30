30 Haz 2022 - 01:21- Asayiş G: 30 Haz 2022 - 01:22

İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi

Kocaeli’de ailevi sorunları sebebiyle 50 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, ekiplere zor anlar yaşattı. Elinde bıçağı bulunan şahıs, 3 saatlik ikna çabası neticesinde aşağıya indirildi.
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi mask

Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Körfez Mahallesi’nde kullanılmayan bir alışveriş merkezinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen M.E., 50 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla tabelaya kadar uzanarak M.E.’yi indirmek istese de şahıs ikna edilemedi. Polis ekiplerinin haber verdiği M.E.’nin ailesi olay yerine geldi. Aile bireyleri, M.E.’yi indirebilmek için uzun süre dil döktü. Yaklaşık 3 saat boyunca elindeki bıçakla ağlayan M.E., uzun uğraşlar neticesinde ikna edilerek aşağıya indirildi.

30 Haz 2022 - 01:21 İHA Kocaeli- Asayiş

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