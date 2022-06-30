Vatandaştan iktidara çağrı: “Yüzleri varsa gelsinler, pazarda onları bekliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri bu kez Gölcük Çarşamba Pazarı’nda hem alışveriş yaptı hem de vatandaşların ve Pazar esnafının taleplerini dinledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e daha önce pazarı birlikte dolaşma çağrısında bulunan Başkan Yıldızlı’ya ekonomik buhranda yaşadıklarını aktaran Gölcük Çarşamba Pazarı esnafı, AK Parti iktidarından kimsenin kendilerini ziyaret etmediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Sizlerin değil, onların gelmesi lazım. Yüzleri varsa çıksın gelsinler. Görsünler” diyerek isyanlarını dile getirdi. Mutfaktaki yangını en fazla hisseden Pazar alışverişindeki kadınlar ise ayırdıkları bütçenin ihtiyaçlarına yetmediklerini ifade etti.

VATANDAŞ PAZARDA İKTİDAR YETKİLİLERİNİ BEKLİYOR

200 TL’nin dahi yetmediğini ve sadece sebze alabildiklerini belirten vatandaşlar sandığı beklediklerini, değişim istediklerini söyledi. Pazar alışverişi sonrası Başkan Yıldızlı şu açıklamayı yaptı: “Bugün Gölcük Pazarı’ndaydık. Bugünkü Pazar bütün alışverişimiz yaklaşık 350 TL tuttu. Vatandaş sıkıntıda. Esnaf sıkıntıda. Fiyatlarda bir incelme var. Çünkü yakın yerlerdeki Kandıra’daki veya Bayraktar’daki ekim yerlerinden gelen salatalık domateslerde ucuzlama var. Ancak esnaf da vatandaş da iktidarın hiçbir yetkilisinin pazarda göremiyor. İsyandalar. Değişimin hemen yapılması noktasında herkes hem fikir.”

1,5 kilo taze fasulye -20 TL

1 kilo dolmalık biber - 15 TL

2 kilo kabak -7 TL

5 kilo patates -50 TL

4 kilo soğan – 30 TL

2 kilo patlıcan -20 TL

2 kilo domates -20 TL

1 kilo sivri biber -25 TL

2 kilo salatalık -10 TL

1 kilo kızartmalık biber -11 TL

Limon -10 TL

2 kilo ıspanak - 30 TL

3 adet roka - 4 TL

Taze soğan -5 TL

Dereotu -4 TL

Kıvırcık -7 TL

Maydanoz - 3 TL

Semiz otu -7 TL

1 adet karpuz -25 TL,

2 kilo havuç -12 TL

6 adet mısır -20 TL

2 kilo domates - 10 TL

Toplam 345 TL