Vatandaştan iktidara çağrı: “Yüzleri varsa gelsinler, pazarda onları bekliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri bu kez Gölcük Çarşamba Pazarı’nda hem alışveriş yaptı hem de vatandaşların ve Pazar esnafının taleplerini dinledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e daha önce pazarı birlikte dolaşma çağrısında bulunan Başkan Yıldızlı’ya ekonomik buhranda yaşadıklarını aktaran Gölcük Çarşamba Pazarı esnafı, AK Parti iktidarından kimsenin kendilerini ziyaret etmediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Sizlerin değil, onların gelmesi lazım. Yüzleri varsa çıksın gelsinler. Görsünler” diyerek isyanlarını dile getirdi. Mutfaktaki yangını en fazla hisseden Pazar alışverişindeki kadınlar ise ayırdıkları bütçenin ihtiyaçlarına yetmediklerini ifade etti.
VATANDAŞ PAZARDA İKTİDAR YETKİLİLERİNİ BEKLİYOR
200 TL’nin dahi yetmediğini ve sadece sebze alabildiklerini belirten vatandaşlar sandığı beklediklerini, değişim istediklerini söyledi. Pazar alışverişi sonrası Başkan Yıldızlı şu açıklamayı yaptı: “Bugün Gölcük Pazarı’ndaydık. Bugünkü Pazar bütün alışverişimiz yaklaşık 350 TL tuttu. Vatandaş sıkıntıda. Esnaf sıkıntıda. Fiyatlarda bir incelme var. Çünkü yakın yerlerdeki Kandıra’daki veya Bayraktar’daki ekim yerlerinden gelen salatalık domateslerde ucuzlama var. Ancak esnaf da vatandaş da iktidarın hiçbir yetkilisinin pazarda göremiyor. İsyandalar. Değişimin hemen yapılması noktasında herkes hem fikir.”
1,5 kilo taze fasulye -20 TL
1 kilo dolmalık biber - 15 TL
2 kilo kabak -7 TL
5 kilo patates -50 TL
4 kilo soğan – 30 TL
2 kilo patlıcan -20 TL
2 kilo domates -20 TL
1 kilo sivri biber -25 TL
2 kilo salatalık -10 TL
1 kilo kızartmalık biber -11 TL
Limon -10 TL
2 kilo ıspanak - 30 TL
3 adet roka - 4 TL
Taze soğan -5 TL
Dereotu -4 TL
Kıvırcık -7 TL
Maydanoz - 3 TL
Semiz otu -7 TL
1 adet karpuz -25 TL,
2 kilo havuç -12 TL
6 adet mısır -20 TL
2 kilo domates - 10 TL
Toplam 345 TL
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Yorganına Göre - geçen haftalarda 400 tl yetmedi 20 tlde borç takmıştın o borcunu öde birazda cebine fazla para al yada senelik difrize kışlık koyacak kadar pazar yapma
Eski Ak Partili - Türkiye nin düşmanı kim biliyor musunuz ak parti içerde dışarda düşman hiç aramayın ülkenin içine ettiler birde kalkmışlar anca biz düzeltiriz diyorlar
Kahrolsun Cehapkk - millet cehapkk dan o kadar nefret ediyor ki yukarıda 2 kg,4 kg diye abarta abarta yazdığınız fiyatlar 10 ile çarpsanız yine cexap a oy vermez bu millet bunu öğrenemediniz gittiniz. hayır öğrenseniz 50 yılı aşkın iktiradsızlık çekmezdiniz.
Emekli - Göstermelik pazara gidip dümenden alış veriş yapıp siyaset yapıyorsunuz.Bu seneye kadar kaç kere pazara gidip alış veriş yaptınız.Gidip manavdan alış veriş yapıyorsunuz.Veya telefonla sipariş veriyorsunuz poşetle evinize getiriyorlar.
Gebzeli - Gelirler gelirler hiç sıkıntı yok. Bundan daha iyisimi gelecek diyen halktan çok şet beklememek lazım. Adam palavra 3 gider yaptımı millet yelkenleri indirir....
Mehmet Kurt - Sayın başkanım daha önce de boş konuşan 55 i çağırdınız ama cesaret edip gelmedi milletin karşısına çıkmaya yüzleri yok sadece mikrofonun arkasında atar tutar.
Erol Demirbek Türk - tebdili kıyafet geziyoruz demişlerdi ya. belki yandaki kişi onlardan biridir .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.