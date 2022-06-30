Nebil Uzun: Eski ekibi topluyoruz

Süper Amatör Lig takımlarından Kocaeli Güneşspor’da Kulüp Başkanı Nebil Uzun açıklamalarda bulundu. Uzun, bu sezon sorun yaşamayacağımız bir planlama ile sezona başlayacağız ve ses getiren bir takım olacağız” dedi.

BİRKAÇ KAYIP VERDİK

Geride bıraktığımız sezon ecel terleri döken ve ligde son hafta kalmayı başaran Kocaeli Güneşspor’da Başkan Nebil Uzun yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. İddialı bir kadro kurmaya kararlı olduklarının altını çizen genç başkan şu şekilde konuştu: Bu sezon öncesi eski oyuncu grubumuzdan talep geldi ve tekrar toparlanalım denildi. Birkaç kayıp verdik ancak genel manada o kadrodan oyuncularla yola çıkacağız.

MİSYONUMUZ BELLİ

Bilinmesini isterim ki bu sezon iyi bir takım kuracağız. En kötü Play-Off oynamak, olursa da BAL’a çıkmak istiyoruz. Kocaeli Güneşspor’un misyonu bellidir. Kulübümüz genç futbolculara yatırım yapan bir kulüptür ve bu yıl ki hedefimiz yine gençlerle mücadele etmek. Alt yapıdan yetişen oyuncularımız ile geçmiş yıllardaki kadrolarımızda yer alan futbolcularımızdan oluşacak kadro ile geçen sezon yaşadığımız zahmetli günleri yaşamak istemiyoruz.

ÇETİN MÜCADELELİ BİR SEZON OLACAK

Geride bıraktığımız sezon çok enteresan geçti. Belimizi sakatlıklar ve ciddi hakem hataları büktü. Sezonun ikinci yarısında toparlandık ve ligde kalmayı başardık. Emrah Tanta hocamız ile yola devam ediyoruz. Ona ve kuracağı kadroya inanıyor ve güveniyoruz. Ben bu sezonki Süper Amatör Ligi’nin çok daha çetin mücadelelere sahne olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu zorlu yarışta hata lüksümüzün fazla olmayacağının da farkındayım. Şimdiden tüm kulüplerimize sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum.