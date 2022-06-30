Mesut Volkan Sezgin’den cemiyete davet var

Ev hanımı Fatma Sezgin ile Kocaelispor’un eski yöneticilerinden, iş insanı Mesut Volkan Sezgin’in biricik oğulları, Ayşe – İbrahim Çelebi ile Fatma – Hüseyin Sezgin’in torunları Ömer Baha Sezgin’in sünnet cemiyeti 3 Temmuz Pazar günü Suadiye’de yer alan Serender Park’ta gerçekleşecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üçüncü sınıfta okuyacak olan sıkı Kocaelispor ve Anadolu Efes taraftarı Ömer Baha’nın cemiyeti saat 19.00’da başlayacak ve 23.00’te sona erecek. 8 yaşındaki Ömer Baha’nın ailesi tüm eş, dost ve akrabalarını cemiyetlerine davet ediyor.