30 Haz 2022 - 10:01- Gündem G: 30 Haz 2022 - 10:03

DEVA Partisi’nde istifa!

DEVA Partisi İl Teşkilatı Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Alpaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA Partisi’nde istifa! mask
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2 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek Genel Başkan Ali Babacan’ın katılacağı DEVA Partisi Gebze mitingi öncesi İl Teşkilatı Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Alpaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Alpaslan istifası ile ilgili, “Büyük bir onurla yürüttüğüm DEVA Partisi Kocaeli İl Teşkilatı Disiplin Kurulu üyeliğinden sağlık sorunlarım nedeni ile istifa ediyorum saygılarımla” şeklinde paylaşımla istifasını duyurdu.

30 Haz 2022 - 10:01 - Gündem

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