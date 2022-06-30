İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit ve Derince’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 4.85 gram metamfetamin, 1.45 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 2adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan payp aparatı ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardından haklarında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen F.B., G.G. ve R.A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.