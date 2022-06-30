Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit ve Derince’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 4.85 gram metamfetamin, 1.45 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 2adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan payp aparatı ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardından haklarında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen F.B., G.G. ve R.A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
30 Haz 2022 - 10:32- Asayiş Güncelleme: 30 Haz 2022 - 10:34
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İzmit ve Derince’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken değişik tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - ÜLKEMİZDE UYUŞTURUCU HİÇ BU SON 19 YILDA OLDUĞU KADAR FAZLA OLMAMIŞTI. SIRADAN İŞLER DEĞİLDİR BU KADAR UYUŞTURUCU İŞ. ÇOK ŞEY YAZILIYOR HER KADEMEDE İNSANLARIMIZ MEŞRU İŞLERDEN BAŞKA İŞLERLE GEÇİMİNİ TEMİN EDİYOR GİBİ .YAKALANAN UYUŞTURUCULARIN MUHAFAZA EDİLDİĞİ DEPOLAR NASIL YANIYOR ?
Ceditli - yalancıyı erenler bayırında koştursunlar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.