30 Haz 2022 - 10:32- Asayiş G: 30 Haz 2022 - 10:34

İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmit ve Derince’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken değişik tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit ve Derince’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.  Şüpheliler ile birlikte 4.85 gram metamfetamin, 1.45 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 2adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan payp aparatı ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü alınan ifadelerinin ardından haklarında  işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan  adliyeye sevk edilen F.B., G.G. ve R.A.K. ise  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Haz 2022 - 10:32 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Erol Demirbek Türk - ÜLKEMİZDE UYUŞTURUCU HİÇ BU SON 19 YILDA OLDUĞU KADAR FAZLA OLMAMIŞTI. SIRADAN İŞLER DEĞİLDİR BU KADAR UYUŞTURUCU İŞ. ÇOK ŞEY YAZILIYOR HER KADEMEDE İNSANLARIMIZ MEŞRU İŞLERDEN BAŞKA İŞLERLE GEÇİMİNİ TEMİN EDİYOR GİBİ .YAKALANAN UYUŞTURUCULARIN MUHAFAZA EDİLDİĞİ DEPOLAR NASIL YANIYOR ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 10:51
02

Ceditli - @Erol Demirbek Türk 01 nolu yoruma cevabı: yalancıyı erenler bayırında koştursunlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 11:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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