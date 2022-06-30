30 Haz 2022 - 10:34- Asayiş G: 30 Haz 2022 - 10:36

Aranan hükümlüler polise yakalandı

Kocaeli’de işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkına kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan hükümlüler polise yakalandı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş olduğu “ Kasten Öldürme”,  “Hükümlü ve tutuklunun kaçması”, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti”, ve “ Kasten Yaralama” suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucu adresi tespit edilerek İzmit’te yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı çıkartılan T.S., Gebze’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kocaeli’de işlemiş olduğu “ Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan, devam eden tutuksuz yargılaması sonucu 14 yıl 1 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan M.P, polis ekiplerince Derince’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli’de işlemiş olduğu “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra devam eden tutuksuz yargılaması sonucu 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan ve hakkında arama kararı çıkartılan O.K, polis ekiplerince Gölcük’te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Haz 2022 - 10:34 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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