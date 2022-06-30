Eğlence mekanındaki cinayette sanıklarından 2'si tahliye edildi

Olay, 3 Ağustos 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına giden bir grup ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferit F.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybederken, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferit F.B. ve Yusuf C. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Ferit F.B. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklandı.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Ş., Muharrem Ş. ve Bahadır Y. katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Muharrem Ş. ve Bahadır Y.'nin yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine, Zekeriya Ş.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.