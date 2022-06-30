Başiskele Seymen Mahallesi'nde ikamet eden eski Bahçecik Belediyesi'nden emekli Zabıta Müdürü, Seymen Mahallesi'nin sevilen Muhtarı Mustafa Mut (61) kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Muhtar Mut’un vefatı yakınlarını ve muhtar arkadaşlarını derinden üzdü. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Seymen Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bahçecik Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
30 Haz 2022 - 10:44- Gündem Güncelleme: 30 Haz 2022 - 10:47
Seymen Mahallesi Muhtarı yaşamını yitirdi
Başiskele Seymen Mahallesi Muhtarı Mustafa Mut, kanser nedeniyle yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - ALLAH rahmet eylesin , mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar dilerim .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.