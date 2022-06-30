30 Haz 2022 - 10:44- Gündem G: 30 Haz 2022 - 10:47

Seymen Mahallesi Muhtarı yaşamını yitirdi

Başiskele Seymen Mahallesi Muhtarı Mustafa Mut, kanser nedeniyle yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Seymen Mahallesi Muhtarı yaşamını yitirdi mask

Başiskele Seymen Mahallesi'nde ikamet eden eski Bahçecik Belediyesi'nden emekli Zabıta Müdürü, Seymen Mahallesi'nin sevilen Muhtarı Mustafa Mut (61) kanser hastalığı nedeniyle yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Muhtar Mut’un vefatı yakınlarını ve muhtar arkadaşlarını derinden üzdü. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Seymen Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bahçecik Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

30 Haz 2022 - 10:44 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.393.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - ALLAH rahmet eylesin , mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 10:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarhan: Akmeşe’de bu yaz da itfaiye istasyonu yok mask
Tarhan: Akmeşe’de bu yaz da itfaiye istasyonu yok
Hakan Zorlu’nun acı kaybı mask
Hakan Zorlu’nun acı kaybı
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox Tv’den müjdeyi verdi mask
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt Fox Tv’den müjdeyi verdi
Kabotaj Kanunu, denizcilik için bir dönüm noktasıdır mask
Kabotaj Kanunu, denizcilik için bir dönüm noktasıdır
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı mask
Işık ve Aygün, Gümüşhaneliler Derneği’nin kahvaltısına katıldı
Kutlu bir davanın neferleriyiz mask
Kutlu bir davanın neferleriyiz
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL