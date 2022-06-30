Kocaeli’de aile hekimleri iki gün iş bıraktı!

Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma eylemi çağrısı üzerine Kocaeli’de aile hekimleri iş bıraktı Sağlık alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından mahrum kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) de alınan karar sonrası Kocaeli ‘de iki gün iş bırakma çağrısı yaptı.

“VERİLEN MÜJDELERİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMEDİ”

Yüzde 90 katılım olduğunu söylenen KAHED Başkanı Dr. Funda Atmaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle 30 Haziran-1 Temmuz'da iş bırakıyoruz, Ankara'da Sağlık Bakanlığı illerde ise İl Sağlık Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacağız. 30 Haziran 2021 tarihli resmi gazetede yayınlayarak 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere, kaybolan özlük haklarımız, sağlıkta şiddet, mobing ve bilinçli bir şekilde mesleğimizin değersizleştirilmeye çalışılmasına karşı iş bırakacağız. 14 Mart Tıp bayramında verilen müjdelerin hiç biri gerçekleşmedi. Temel özlük haklarında iyileştirilme bekleyen aile hekimi arkadaşlarımız maalesef yeni sorun ve zorbalıklarla mücadele ediyor.

“DOKTOR-HEKİM BAĞININ KOPMASINA NEDEN OLACAK”

Yanımızda çalışan ve önemli bir kısmının asgari ücret aldığı personellerimizin ücretlerini ödeyemediğimiz için işten çıkartmalara başlayan aile hekimi arkadaşlarımız var. Yapılan anketler sonucunda bir çok arkadaşımız artık bu işi yapmak istemediğini ve başka işler aradıklarını görüyoruz. Aile hekimliği branşı olarak, hastalık olmadan önce yaptığımız müdahaleler sonucunda toplum sağlığının daha iyi bir yere gelmeye çalışmasında önemli bir role sahibiz. Ülkemizde 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanan aile hekimliği sisteminden sonra “anne ve bebek ölüm hızları”nda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Aile hekimi arkadaşlarımızın kaybolan özlük haklarının ve kötü çalışma koşullarının sonucunda yıllar içinde süregelen ve bir tanışıklığa dönen doktor-hekim bağının kopmasına neden olacaktır. Yurt dışına çıkan hekim sayısının rekor sayılara ulaştığı bugünlerde, mesleğimizi daha güzel şartlarda yapmaya çalışmak tek isteğimiz.”