Tarhan: Akmeşe’de bu yaz da itfaiye istasyonu yok

Tahsin Tarhan soru önergesinde Kocaeli’deki itfaiyelere dair verileri sormuş ve Kocaeli’de toplam kaç itfaiye ekibi bulunduğuna, İzmit ilçesi ve Akmeşe Mahallesindeki itfaiye sayılarına dair bilgi istemişti. Bakanlıktan gelen cevap 2 milyonu aşkın nüfusu olan ve sanayi kenti olmasının yanı sıra orman arazilerinin de yoğun olduğu 12 ilçesi bulunan Kocaeli’de sadece 17 itfaiye istasyonunun bulunduğunu ortaya koydu. 17 itfaiyeden 3’ü ise İzmit’te bulunurken, Akmeşe’de bir istasyon dahi bulunmadığı Bakanlıktan gelen cevaptan anlaşıldı.

15 kişilik gönüllü ekip Akmeşe ve çevresini yangından korumaya çalışacak

Akmeşe Gönüllü İtfaiye Müfrezesi ve 5 ton su kapasiteli itfaiye arozözü ile Akmeşe ve çevresindeki mahallelerin olası bir yangına müdahale edileceği bilgisinin verildiği Bakanlık cevabında Akmeşe’de artan yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun artması nedeniyle itfaiye istasyonu kurulması yönünde imar değişikliğinin 10 Şubat 2022’de yapıldığı da ifade edildi.

Tarhan “Yangınlar bürokrasiyi beklemez”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tahsin Tarhan ise şunları kaydetti. “Ülkemizde geçtiğimiz yaz günlerce süren orman yangınlarından gerekli dersin ne yazık ki çıkarılmadığını bu yıl da Marmaris’te yaşanan, günlerce kontrol altına alınamayan yangınla anladık. Akmeşe mahallesinden bize ulaşan şikayetlerde de vatandaşımızın bölgede bir yangın çıkması halindeki kaygılarını gördük ve Bakanlığa bu konuda sorduğumuz sorulara aldığımız cevap, Kocaeli’nin olası bir yangına hazırlıksız yakalanacağını da ortaya koydu. 2 milyonu aşkın nüfuslu ilimizde, önemli sanayi kuruluşları bulunuyor, bunların büyük bir bölümü de yangın yönünden ciddi risk taşıyan rafineri gibi tehlikeli sanayiden oluşuyor. İlimizde ormanlık bölgeler de yoğun. Ancak sadece 17 itfaiye istasyonu bulunuyor. Bunlardan hiçbiri Akmeşe ve çevresine de hizmet vermiyor. Akmeşe gönüllü ekiplere emanet. Bürokrasi ise imar planı değişikliğini henüz 4 ay önce gerçekleştirmiş. Marmaris örneği, 4 Temmuz’da göreve başlayacak yangın söndürme uçaklarıyla Haziran’da başlayan yangının bürokrasiyi beklemediğinin en önemli göstergesi oldu. Akmeşe ve çevresinde olası bir yangına müdahale için acilen bir istasyon kurulması gerekiyor. Aksi halde bu bölge de olası bir yangına teslim edilecek anlamına geliyor.”