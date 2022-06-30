Afet Mutfağı’nda çalışmalara start verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Afet Mutfağı’nda (Gıda Üretim Tesisi Projesi) sözleşme imzalayan firma yer teslimi sonrasında çalışmalara başladı. 61 milyon 490 bin TL’ye mal olacak olan tesis için şu an hafriyat kazısı gerçekleştiriliyor.
HAFRİYAT VE ZEMİN İYİLEŞTİRME
Afet Mutfağı, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada 6 parselde yapılıyor. 420 günde tamamlanması planlanan projede hafriyat kazısı bittikten sonra zemin iyileştirmeleri yapılacak. Bir ay sürecek olan bu aşamadan sonra yapının temel imalatları gerçekleştirilecek.
5.300 METREKARE KAPALI ALAN
Toplamda 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5 bin metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak.
AFET ZAMANLARINDA ÖNEMLİ GÖREV
Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.