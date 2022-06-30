30 Haz 2022 - 11:16- Gündem G: 30 Haz 2022 - 11:21

Afet Mutfağı’nda çalışmalara start verildi

Başiskele’de Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde hafriyat kazıları yapılıyor
Afet Mutfağı’nda çalışmalara start verildi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Afet Mutfağı’nda (Gıda Üretim Tesisi Projesi) sözleşme imzalayan firma yer teslimi sonrasında çalışmalara başladı. 61 milyon 490 bin TL’ye mal olacak olan tesis için şu an hafriyat kazısı gerçekleştiriliyor.

HAFRİYAT VE ZEMİN İYİLEŞTİRME  

Afet Mutfağı, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada 6 parselde yapılıyor. 420 günde tamamlanması planlanan projede hafriyat kazısı bittikten sonra zemin iyileştirmeleri yapılacak. Bir ay sürecek olan bu aşamadan sonra yapının temel imalatları gerçekleştirilecek.

5.300 METREKARE KAPALI ALAN

Toplamda 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5 bin metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak.

AFET ZAMANLARINDA ÖNEMLİ GÖREV

Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.

30 Haz 2022 - 11:16 - Gündem

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