KOGACE ailesi lunaparkta eğlendi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) güzel bir etkinliğe daha imza attı. Üyelere yönelik birçok güzel ve başarılı programa imza atan KOGACE, bu kez üyelerin çocuklarını Kocaeli Fuarı içinde bulunan lunaparkta ağırladı. Aileleri ile birlikte lunaparka giden minikler, 1 saat boyunca unutamayacakları anlar yaşadı. Kendilerine uygun oyun gruplarında eğlenen çocuklar, hem birbirleri ile kaynaştı hem de eğlencenin tadına vardı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinliğin sonunda kısa bir açıklama yapan Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, “KOGACE yönetimi olarak üyelerimiz kadar ailelerini de düşünüyoruz. Bu kez çocuklar için organizasyon yapalım dedik. Onları 1 saat boyunca lunaparkta misafir ettik. Onların yüzündeki sevinç bizleri de mutlu etti. Bizlere kapısını açan lunapark yöneticilerine ayrıca teşekkür ederiz” diyerek etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.