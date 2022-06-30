30 Haz 2022 - 11:49- Gündem G: 30 Haz 2022 - 11:51

Özel öğrencilere yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu’dan ziyaret

Kocaelili yıldız futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti
Özel öğrencilere yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu’dan ziyaret mask
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Galatarasay’da forma giyen Milli Takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencilerini ziyaret etti. Uzun zamandır tanışmak istedikleri yıldız futbolcu Kerem ile bir araya gelen özel öğrenciler imza alıp bol bol fotoğraf çektirdi.

KEREM: TEKRAR ZİYARET ETMEK İSTİYORUM

Türkiye Milli Takımı U18 ve U19 kategorilerinde de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonundan bu yana Galatasaray forması altında futbol oynuyor. Yıldız futbolcu Aktürkoğlu, ‘’Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettiğim için çok mutluyum, özel öğrenciler ile sohbet edip, çay içtik, benim için kek yapmışlar. Onların yüzündeki tebessümü görmek beni ayrıca mutlu etti. İlerleyen zamanda yine bu merkezi, bu güzel özel öğrencileri tekrardan ziyaret etmek istiyorum’’ dedi.

KEREM’E ÖZEL HEDİYE

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler "Bahçecilik Atölyesinde" cam ve plastik maddelerden yaptıkları içinde bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği bir çeşit akvaryum olan teraryumu ünlü futbolcuya hediye etti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde Kerem Aktürkoğlu ve öğrencilerin fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

 

30 Haz 2022 - 11:49 - Gündem

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