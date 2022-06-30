Kocaeli Üniversitesi’nden Prometeon Türkiye fabrikasına ziyaret

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon’un Kocaeli’deki fabrikasına gerçekleştirilen ziyarette Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, KOÜ Tekno Park Genel Müdürü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Teknoloji Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın İlhan Aydın yer aldılar.

Heyet Prometeon Türkiye’nin faaliyetleri ve yeni Ar-Ge merkezi hakkında bilgi alıp, saha turu gerçekleştirdiler. Ziyarette Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, Prometeon Türkiye Kalite Direktörü Nail Güntut ve İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural hazır bulundular.

Öğrenci memurlar tüm sanayiye örnek olsun

Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Üniversitesi ile yapılan yapılan protokol kapsamında öğrencilere deneyim ve beceri kazandırmak adına Prometeoen Türkiye’de öğrenci memur olarak çalışan 44 öğrenci ile tanışan ve sohbet eden Kocaelİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, bugüne kadar bu kapsamda 50 öğrencinin kadrolu olarak Prometeon Türkiye fabrikasında çalışmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi Prof. Dr. Sadettin Hülagü ayrıca bunun diğer sanayi kuruluşlarına örnek olmasını dilediğini belirtti.

Heyet ve Prometeon Türkiye yetkilileri inovasyon, sürdürebilirlik ve Ar-Ge kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin öneminden bahsederek yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda mutabakata vardılar.