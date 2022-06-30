30 Haz 2022 - 13:35- Spor G: 30 Haz 2022 - 13:45

Kocaelispor'un grubu belli oldu! İşte rakipler...

2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim...
Kocaelispor'un grubu belli oldu! İşte rakipler... mask
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2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Yeşil-Siyahlı kulüp adına kurayı Yaşar Arslan çekti. Kocaelispor 20 takımlı kırmızı gruba düştü. 

KIRMIZI GRUP

Kocaelispor

1461 Trabzon FK

Adıyaman FK

Ankara Demir

Balıkesirspor

Bucaspor 1928

Zonguldak Kömür

Diyarbekir A.Ş

Etimesgut Belediye

Fethiye

Kastamonu

İskenderun

Karacabey A.Ş

Kırşehir Belediye

Pazarspor

Sarıyer

Serik Belediye

Vanspor FK

Uşakspor

Kırklarelispor

30 Haz 2022 - 13:35 - Spor

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