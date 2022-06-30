İşsiz kalınca intihara teşebbüs etti

Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesinde bulunan bir iş yerinin 4. katındaki camda intihara teşebbüs eden bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise binanın altında şişme minder açtı. Bir süredir işsiz olduğu ve Vali Seddar Yavuz ile görüşmek istediğini söyleyen F.H. (32), yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.H. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.