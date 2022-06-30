Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesinde bulunan bir iş yerinin 4. katındaki camda intihara teşebbüs eden bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise binanın altında şişme minder açtı. Bir süredir işsiz olduğu ve Vali Seddar Yavuz ile görüşmek istediğini söyleyen F.H. (32), yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.H. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
30 Haz 2022 - 13:41- Asayiş Güncelleme: 30 Haz 2022 - 13:46
İşsiz kalınca intihara teşebbüs etti
İzmit Körfez Mahallesinde bulunan bir iş yerinin camına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahsın bir süredir iş bulamadığı ve bu nedenle vali ile görüşmek istediğini söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.