30 Haz 2022 - 14:10- Gündem G: 30 Haz 2022 - 14:16

Kandıra'da 1171 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 1171 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 1171 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahallesi 250 Ada, 9 Parsel sayılı Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup ortalama % 4-9 eğimli Yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumuitibariyle her türlü tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup 2. Sınıf Marjinal KuruTarım arazisidir. Parselin kadastrol yola cephesi yoktur. Yerleşime uzak konumdadır.

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30 Haz 2022 - 14:10 - Gündem

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