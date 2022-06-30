30 Haz 2022 - 14:12- Gündem G: 30 Haz 2022 - 14:14

Yuvacık'ta 4+1 158 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yuvacık'ta 4+1 158 m² dubleks daire icradan satılık
Yuvacık'ta 4+1 158 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 5678 Parsel, YUVACIK Mahalle/Köy, Dağlarderesi mevkii 2+çatı arası kat, 5. Blok, 6 nolu bağımsız bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz yukarıdaki hava fotoğrafından görüleceği üzere meskun alandadır. Panaroma 2 Sitesi olarak bilinen havuzlu, sosyal tesisli, güvenlikli, peyzajlı, 6 bloklu sitede 5.Blokta, B Girişinde bulunmaktadır. 

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30 Haz 2022 - 14:12 - Gündem

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