Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 5678 Parsel, YUVACIK Mahalle/Köy, Dağlarderesi mevkii 2+çatı arası kat, 5. Blok, 6 nolu bağımsız bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz yukarıdaki hava fotoğrafından görüleceği üzere meskun alandadır. Panaroma 2 Sitesi olarak bilinen havuzlu, sosyal tesisli, güvenlikli, peyzajlı, 6 bloklu sitede 5.Blokta, B Girişinde bulunmaktadır.
30 Haz 2022 - 14:12- Gündem Güncelleme: 30 Haz 2022 - 14:14
Yuvacık'ta 4+1 158 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yuvacık'ta 4+1 158 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.