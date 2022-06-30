Kartepe'de 2,5 kat bina mahkemeden satılık

Kocaeli İli, Kartepe İlçe,Uzunbey Mah. 698 Parsel,207 m2 tapuda arsa olarak görünsede, üzerindeiki buçuk katlı binanın olduğu, binanın kullanılır vaziyette bulunduğu, taşınmazın etrafında yapılaşmaların bulunduğu, ulaşımının ve devlet hizmetlerine erişiminin kolay olduğu, imar planın E-1,20 ve A-3 yapılaşma koşuluna sahip taşınmazdır.

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