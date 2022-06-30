30 Haz 2022 - 14:17- Spor G: 30 Haz 2022 - 14:20

Okan Eken tamam
Okan Eken tamam mask

Manisa FK’nın golcüsü Onur Eken ile 1.2 milyon liraya anlaşma yapıldı. Tarzan’ın golcüsü, artık Kocaelispor için ter dökecek. Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 9 numara pozisyonuna Okan Eken’i renklerine bağlayan yeşil siyahlılar anlaşma yaptı. Okan ile 1.2 milyon liraya anlaşıldı.

30 Haz 2022 - 14:17 - Spor

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