Okan Eken tamam

Manisa FK’nın golcüsü Onur Eken ile 1.2 milyon liraya anlaşma yapıldı. Tarzan’ın golcüsü, artık Kocaelispor için ter dökecek. Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 9 numara pozisyonuna Okan Eken’i renklerine bağlayan yeşil siyahlılar anlaşma yaptı. Okan ile 1.2 milyon liraya anlaşıldı.