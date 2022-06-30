Hürriyet: Birilerinin sinsi planlarına hala burası heba edilmek isteniyor

İzmit Belediyesi, Eylül ayında yeniden hizmete açtığı Cumhuriyet Parkı içerisindeki kafeteryada yenileme çalışmalarına Mayıs ayı itibariyle başladı. Cumhuriyet Parkı Kafeterya Yenileme Projesi kapsamında mevcut yapıda düzenlemelerin olduğu projenin yaklaşık maliyeti 796 bin 642 TL 17 kuruş olarak belirlenirken ihaleyi 861 bin 763 TL 72 kuruş ile Ankara firması olan Birdal İnşaat Şirketi kazanmıştı. İhale, 5 Mayıs 2022 tarihinde kesinleşmişti.

2019 TARİHİNDE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ardından Hacı Hızır Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan kafeterya oy birliği ile İzmit Belediyesi'ne tahsisi sonrası firma çalışmalara başladı. Bir diğer yandan çay bahçesi hizmetinin devam etmesi için İzmit Belediyesi tarafından bahçe alanının içine konteyner da konuldu. Bilindiği gibi söz konusu alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2019 tarihinde “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak da tescil edilmişti. İzmit Belediyesi birim müdürü tarafından söz konusu projeyi karar çıkana kadar kendilerinin durdurduğunu gazetemize açıklamıştı.

YOĞUN KATILIM

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün çay bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Müdürleri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri katılım sağladı.

“SOPA OLARAK, SİLAH OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Burası önemli alanlardan bir tanesi. Bu alanı halkımız yakışır şekilde kullansın diye gerçekten çok uğraşıyoruz. Zaman içerisinde sadece burası için değil birçok yaptığımız işte yanlış, hatta yalan bilgilerle sürekli bir algı yönetimi, karalama kampanyası ve sürekli engelleme. Hatta öyle noktalara geliyor ki sinsi planlarla önceden kurgulanan planlarla çalışmalarımız baltalanmaya çalışılıyor. Bunu yaparken kurumları, kurulları ya da başka yapıları ya da kanunları sopa olarak, silah olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu silahlarla sürekli ateş etmeye çalışıyorlar.

“KAMUSAL HİZMETİ BİZ SUNACAĞIZ DEDİK”

Büyükşehir meclis kararı uyarınca yirmi dönüm altındaki alan olması nedeniyle büyükşehrin terk edip ilçe belediyesine tamamen bırakması gereken sonrasında tahsis kararıyla İzmit Belediyesi’nin burayı kullandığı ve burada kafeterya işletmesinin ihale yöntemiyle kişilere kiralandığı ve burada yıllarca kafe işletmesinin yer aldığı bir alan burası. Zaman içerisinde ne yazık ki o eski niteliği, anıları yok edilmiş, zamanla cazibesini yitirmiş, kötü kullanım, kötü işletme nedeniyle halkın terk ettiği bir alan olmuş. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince birçok yerimizi belediye olarak kamusal hizmeti biz sunacağız dedik. Milletimizin uygun, kamusal hizmeti almaya hakkı var dedik.

“O KÖTÜ HALİYLE AÇTIK”

Buranın ihalesi bittiğinde birine vermeyeceğiz dedik. Mahalle halkımız ve muhtarlarımızın da talebiyle o eski aile çay bahçesi modelinde İzmit Belediyesi olarak biz işleteceğiz dedik. proje çalışmalarını tamamladık. O süreç zarfında tahsis süresi doldu. Büyükşehir’e tahsis için yazı yazdık ama ne yazık ki öyle olmadı. Birden bire ‘burayı tahsis etmeyeceğiz, biz kullanacağız’ gibi şeylerle karşılaştık. Burası bizim hakkımız. Biz gelince ne oldu elimizden almaya çalışıyorsunuz dedik ve sonucunda kafe kısmını işletmeye açtık. O kötü haliyle açtık. O haline rağmen hızlıca işletmeye açtık. Ondan sonraki gelişmeleri de kent kamuoyu takip etti. Halkımızın arkasında dimdik durması nedeniyle Büyükşehir meclisinde kafeterya alanının tahsisi yapıldı. Biz, bütün parkı İSU’dan alacağımız paraya karşılık gerekse Cedit Projesi’nin önünü açmak üzere oradaki iki parselimizi koşulsuz olarak Büyükşehir’in belirlediği rakamlar doğrultusunda takas yöntemiyle sanat merkezimizin parsellerimizi mülkiyetimize aldık.

“BİRİLERİNİN SİNSİ PLANLARINA HALA BURASI HEBA EDİLMEK İSTENİYOR”

Burada bir ego söz konusu. Israrla Büyükşehir küçücük parkları bile bizden alabilmek için müthiş bir savaş halinde. Yarın öbür gün altından ne çıkacak diye düşünmüştüm ama hiç aklımıza gelmemişti. Bu kafe alanının tahsisini aldıktan sonra buranın basit onarım tadilatı için proje çalıştılar. Hızlıca kafeterya alanının yenilenmesi ile ilgili bir proje yaptık. İhalemizi açık ihale olarak sonuçlandırdık ve müteahhit burada çalışmaya başladık. Kafeterya bakanlık tarafından onaylanmış bir proje. Bu alan, tabiat varlıkları tarafından koruma alanı içerisinde kalan bir alan. Tarihi bir yapı değil. Yapı kayıt belgesi almış. Geldiğimiz noktada ne yazık ki kangren olan, başka hesaplara girilen bir noktaya geldik. Tadilat çalışmaları çerçevesinde bir plan yaptık. Geldiğimiz noktada insanlarımıza uygun hizmet yapalım anlayışımız birilerini rahatsız ediyor. Sürekli kurumlar, kurullar, yok mühürlendi, kapatıldı gibi bilgi kirliliğiyle birilerinin sinsi planlarına hala burası heba edilmek isteniyor.

“MÜTHİŞ BİR ÇABA GÖRÜYORUZ”

Hala ve hala elimizden almak için uğraşı ve çaba görüyoruz. Daha da ötesi bir an önce yapmak için uğraşırken ‘nasıl durdururuz, nasıl engelleriz, nasıl İzmit Belediyesi yapamadı, hizmet edemedi dedirtiriz’ çabası ne yazık ki Cumhuriyet Parkı ile ilgili yaşadığımız sorunlarda vücut bulmuş halini görüyoruz. Kurulda değişik değişik şerhler, onay verilmemeler… Büyükşehir yetkilisi şerh koydu. Bizim önümüzdeki parkta yıkılan tarihi tekel duvarına biz tepki gösterdik. Önümüzde yapılan taksi durağı ile alakalı biz şerh koyduk gibi el altından nasıl engelleriz gibi müthiş bir çaba görüyoruz.

“İYİ NİYETLE ALINDIĞI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KARARI…”

Bugün fark ettik. Bir kurul kararı alınıyor. Bu kurul kararında Gazi Lisesi’nin koruma alanı büyütülüyor. Buraya kadar, kafeyi de içine alacak şekilde kocama koruma alanı oluşturuluyor. Gazi Lisesi ile bu kafenin ne alakası var. Nasıl bir kötü katkısı var anlamış değilim. Arkadaşlarımız da Gazi Lisesi için onay veriyor. İyi niyetle alındığı düşündüğümüz kararı nasıl kafeterya alanını kurulu da kullanarak nasıl etkileriz, ‘kuruldan aykırı yapmışlar, izin yapmamışlar’ demek adına aylar öncesinde oluşturulmuş bir plan, şimdi de önümüze çıkabilecek olası bir meclis kararı. Nasıl bir sinsilik, nasıl bir engelleme gayretidir bu? Bilinçli bir şekilde yaptırılan haberler başka bir planın yolunu yapıyormuş. Sanki biz burayı kurul kararlarına aykırı yapıyormuşuz gibi göstermek için müthiş bir sinsilikle mücadele ediyoruz.

“BU HİZMETLERİ ORTAYA KOYMAYALIM DİYE UĞRAŞIYORLAR”

3 yıldır İzmit’in kaybedilmesini hazmedemeyenler, Gülümse Kafe’nin verdiği rahatsızlığı hepimiz biliyoruz. Çünkü bütün kent al sana diye paylaştırılmış. Bu rant kişilere mi verilecek yoksa halka mı döndürülecek? Biz Gülümse Kafe ile o huzurlu alanı halka kazandırdık. Yüzde yüz sermayesi belediyemize ait olan SARBAŞ ile birlikte işletiyoruz. Günlük cirosu 10 bin TL. Yeni Cuma, Fevziye Çay Bahçesi… Bunları anlattıkça birilerini rahatsız ediyor. Çünkü diğer iller ve ilçelerde de birilerinin rantına dokunuyor. Biz bu hizmetleri ortaya koyamayalım diye uğraşıyorlar. Kamyon satın almak için mücadele ediyoruz.

“TEK DERT BU OLMUŞ”

Kamu malına çöküp kamu malını baba malı gibi yapmışlar. Birileri keyfine göre kullanıyor. Buralar halkın malı. Burayı iyileştirmenin kime ne zararı var? Biz üç yıldır ayrımcılık görüyoruz. Geliyorlar İzmit Belediyesi ile uğraşıyorlar. Tek dert bu olmuş. Bu kentte bu kadar sorun bitmiş, Büyükşehir’in devasa alanları yokmuş gibi bu küçücük parkla uğraşıyorlar. Zorla ihale yapıyoruz, ihalelere giren yok ne yazık ki. Uzatalım ki müteahhit kaçsın, başarısız gösterelim diye sinsi planlarla uğraşıyoruz. Bu kentin ulaşımı dert, Cedit Kentsel Dönüşüm’ü, İZAYDAŞ’ı dert. Sadece İzmit Belediyesi’nin hizmetleri, başarısız kılmak adına bir çaba. Bu hezeyanları anlıyoruz. Yaptığımız işler doğru olduğu için ve çok güzel karşılık aldığımız için karşılığı bu. Yaptığımız yerlere sadece tadilat değil kimlik kazandırıyoruz.

“KURUL KARAR VERSİN DE DEVAM EDELİM DİYE BEKLİYORUZ”

Asli işlerimizi yapmaktan bunlarla uğraşmaktan o kadar geri düşünüyoruz ki Büyükşehir’in müthiş bir gücü sürekli tepemizde. Rauf Orbay Sokak’ı yaptık, onlarınkine ses çıkarmayanlar TEDAŞ’ı kullanıp ‘kaldırın bunları, aydınlatma kapsamına almıyoruz’ diyorlar. Bütün belediyelere verilen izinler bize verilmiyor. Vatandaş, ‘vekilken her gün görüyorduk seni’ diyor. Nasıl geleyim? Kurumlarla, birimlerle uğraşmaktan zaman mı kalıyor? Kurul karar versin de devam edelim diye bekliyoruz. Kurul kararını bekliyoruz ve bir an önce ekonomik koşullarda daha da içinden çıkılmaz hale gelmeden hizmete açmak istiyoruz.En doğru, en akılcı bilgilendirmeleri sosyal medya hesaplarımızdan yapıyoruz. Bu toplantıyı şikayet için yapmadık. Halkımız doğru bilgiyi benden alsın diye yaptık. Buranın tadilatını bitirip uygun olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Aynı şeyi Kültür Tepesi’ndeki Şelale Park’ta yaşıyoruz. Hala mücadele ediyoruz. İhalesiz işletiyor. Vermedikleri gibi aynı sinsilikle ‘buranın temizliğinden, bakımından, güvenliğinden çekilin’ diyorlar. Neden? Adımız kadar eminiz, ‘bakmadınız, temiz bırakmadınız’ deyip kendi uhdelerine alma niyetleri var. Hala inatla orayı istiyoruz. Halkımızın kaliteli ve uygun hizmet alabilmesi için İzmit Belediyesi’nin tasarrufunda olsun diye uğraşmaya devam edeceğiz.”

“2 LİRAYA ÇAY VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfi Bodur, “Seçimlerde Tahir Başkan’a gittik, Cumhuriyet Parkımız var dedik. o da 20 bin metre altındakilere ilçe belediyesi bakıyor dedi. Geldik, belediyemize başvurduk. 2 liraya çay vermeye devam ediyor başkanım ekonomik krize rağmen. Burayı yok etmeye niye gayret ediyorsunuz? Aynı siyasi parti görüşünde olsaydı acaba bu sıkıntıları o belediye de yaşayacak mıdır?” dedi.