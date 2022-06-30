Bilgi Köprüsü gençleri doyasıya eğlendi

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursları, lise seviyesindeki öğrenciler için düzenlenen “Gençlik Kokteyli” ile farklı şubelerindeki gençleri bir araya getirdi. Yıl sonunda düzenlenen kokteylde gençler, kendi aralarında kurdukları müzik gruplarının konserleri eşliğinde yıl sonu coşkusunu yaşadı.
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Bilgi Köprüsü Gündüz Bakımevi bahçesinde düzenlenen eğlence kapsamında sahne alan Bilgi Köprüsü öğrencilerinden oluşan müzik grubu, sevilen şarkıları kendi arkadaşları için seslendirdi. Müzik eşliğinde eğlenen gençler, bir yılın stresini attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.