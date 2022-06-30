30 Haz 2022 - 14:56- Eğitim G: 30 Haz 2022 - 14:59

Bilgi Köprüsü gençleri doyasıya eğlendi

Bilgi Köprüsü, üniversiteye hazırlık grubundaki öğrencilerini gençlik kokteylinde buluşturdu
Bilgi Köprüsü gençleri doyasıya eğlendi mask

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursları, lise seviyesindeki öğrenciler için düzenlenen “Gençlik Kokteyli” ile farklı şubelerindeki gençleri bir araya getirdi. Yıl sonunda düzenlenen kokteylde gençler, kendi aralarında kurdukları müzik gruplarının konserleri eşliğinde yıl sonu coşkusunu yaşadı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Bilgi Köprüsü Gündüz Bakımevi bahçesinde düzenlenen eğlence kapsamında sahne alan Bilgi Köprüsü öğrencilerinden oluşan müzik grubu, sevilen şarkıları kendi arkadaşları için seslendirdi. Müzik eşliğinde eğlenen gençler, bir yılın stresini attı.
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30 Haz 2022 - 14:56 - Eğitim

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