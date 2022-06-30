Ode Yalıtım Başiskele’de ustalarla buluşacak

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, su yalıtımı alanında üst segmentmembranın yeniden tanımlandığı Epikon serisini Kocaeli’deki ustalar ile buluşturmak için yola çıktı. Bugün 14.00-16.00 saatleri arasında Zengin İzolasyon Seymen Mah. Bebek Sok. No:4/1 Başiskele adresinde düzenlenecek “Epikon Ustalar Festivali”nde, ODE Yalıtım uzmanları, yalıtım ustalarına teknik ve uygulamalı eğitimler verecek.

YALITIM SEKTÖRÜ

Çeşitli oyunlar ve çekilişler ile keyifli vakit geçirecek ustalar, festivale özel kampanyadan da yararlanabilecek. Kocaeli’deki buluşma aynı zamanda 9 Mayıs’ta başlayan ve 26 ilde düzenlenen etkinliğin de son durağı olacak. Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, Türkiye’nin dört bir yanında ustalarla buluştuğu “Epikon Ustalar Festivali”nin kapanışını bugün Başiskele’deyapacak.

“YENİDEN YOLLARA ÇIKTIK”

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Pandemi dolayısıyla uzun süredir çevrim içi ortamda düzenlediğimiz eğitimlerin ardından ‘ODE her yerde’ diyerek yeniden yollara çıktık. Bu kapsamda Kocaeli’deki bayilerimiz ve ustalarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Festival kapsamında uzmanlarımız ustalarımıza teknik ve uygulamalı eğitimler verecek. Ayrıca çeşitli oyunlar ve çekilişler ile hep birlikte keyifli vakit geçirecekleri bir program hazırladık” dedi.