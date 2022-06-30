30 Haz 2022 - 15:00- Siyaset G: 30 Haz 2022 - 15:01

Hürriyet, Yavuz Selim’deki tapu sorunu SP’nin gündeminde

SP Gebze İlçe Teşkilatı, 20 yıldır Gebze Belediyesi’ni yöneten AKP’nin Hürriyet, Yavuz Selim mahallelerindeki çözemediği tapu sorununu gündemine aldı
Hürriyet, Yavuz Selim’deki tapu sorunu SP’nin gündeminde mask

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetimi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek iki mahalledeki tapu sorunuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

AKP ZİHNİYETİTAPU SORUNUNU ÇÖZMEDİ”

Yapılan görüşmede açıklama yapan SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Milli Görüş Belediyeciliği, Beylikbağ bölgesindeki 7 mahalleden 5’nin tapu sorununu bölge vatandaşlarımızın lehine çözmüştü. Diğer iki mahallenin ise tapu sorunu yetişmedi. Yaklaşık 20 yıldır Gebze’yi yöneten AKP zihniyeti, maalesef Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki tapu sorununu çözmedi. Üstelik değil çözmek, bu zihniyet vaatlerini yerine getirmemekte ısrar ediyor ve vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamaya da devam ediyor” dedi

30 Haz 2022 - 15:00 - Siyaset

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