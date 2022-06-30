Hürriyet, Yavuz Selim’deki tapu sorunu SP’nin gündeminde

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetimi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek iki mahalledeki tapu sorunuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
“ AKP ZİHNİYETİTAPU SORUNUNU ÇÖZMEDİ”
Yapılan görüşmede açıklama yapan SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Milli Görüş Belediyeciliği, Beylikbağ bölgesindeki 7 mahalleden 5’nin tapu sorununu bölge vatandaşlarımızın lehine çözmüştü. Diğer iki mahallenin ise tapu sorunu yetişmedi. Yaklaşık 20 yıldır Gebze’yi yöneten AKP zihniyeti, maalesef Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerindeki tapu sorununu çözmedi. Üstelik değil çözmek, bu zihniyet vaatlerini yerine getirmemekte ısrar ediyor ve vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamaya da devam ediyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.