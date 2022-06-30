Vali Yavuz: Uyuşturucu tüccarları için yoğun bir çalışma var

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Vali Yardımcıları; Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, İsmail Gültekin, Aslan Avşarbey, Ali Ada ve Yusuf Cıbır, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı V. Alb. Mehmet Serhan Aksoy, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

“YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Toplantıda konuşan Vali SeddarYavuz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilgili Bakanlıklarımızca hazırlanan eylem planlarıyla bağımlılığın önlenmesi noktasında önemli bir inisiyatif almak suretiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirleyen, geleceğini karartan ve milletimizin istikbaline adeta pranga vurmak isteyen başta uyuşturucu tüccarları olmak üzere evlatlarımızı bizden çalanlara yönelik yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın birinci ayağını arz kısmı, ikinci kısmı da talep azaltma noktasında yapacağımız ve yaptığımız çalışmalar oluşturuyor. Arz kısmının önlenmesi ile ilgili olarak gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerek Jandarma Komutanlığımız ve limanlarımızdaki Gümrük Muhafaza memurlarımız, Sahil Güvenlik birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyorlar” dedi.