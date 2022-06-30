Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi'nde yeni başkan Şölen oldu

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi'nin kongresi geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kooperatifin sosyal tesislerinde yapılan kongrede divan başkanlığını İsmail Şölen üstlenirken, katip üyelikleri Kadir Gürses ve Hasan Bahri Atakman yaptı. Mevcut Başkan Ayhan Erbay aday olmadığı kongrede tek aday İsmail Şölen kongrede 84 üyeden 67’si oyunu alarak S.S. Karamürsel İlçe Merkezi Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı’na getirildi. İsmail Şölen başkanlığa getirilirken, ikinci başkanlığa Ali Demir, muhasipliğe İbrahim Gören, üyeliklere Mustafa Kazım ve İbrahim Bozkır getirildi.

“BALIKÇILARA UCUZ MAZOT VE BENZİN VERİLSİN”

İsmail Şölen, kongre sonunda yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetimine oy veren herkese teşekkür ederken, “Yakıtların pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyoruz, bunların yanında ağ fiyatları ve balık malzemelerine gelen zamlar nedeniyle tuttuğumuz balıkların satışlarıyla ancak aldığımız mazot, benzin ve malzemelere yetiyor.Biz balıkçılara en azından mazot ve benzinlerin ucuz verilmesiyle bir nebze olsun rahatlarız. Bu sene denizimizde müsilaj yok, ama yunus balıkları çok ve ağlarımıza zarar veriyor” dedi