Emlak Kulübü’nden GTO'ya ziyaret

Emlak Kulübü Derneği Başkanı Fuat Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin en büyük odalarından Gebze Ticaret Odası Başkanı Başkanı Nail Çiler’i makamında ziyaret etti. Emlak Kulübü Kurucu Başkanı Fuat Özdağ yaptığı açıklamalarda, üyelerin, emlak sektörü içerisinde mesleğini profesyonel anlamda en iyi yapan, teknoloji ve eğitim odaklı, paylaşıma, gelişime açık, emlak ofisleri ve paydaşlarından oluştuğunu belirterek, Emlak Kulübü'nün kuruluş amacının, hem kamu yararına hem de sektör yararına hizmet etmek olduğunu dile getirdi.
SOSYAL SORUMLULUK
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ise, emlak sektörünün yanı sıra, Emlak Kulübü'nün de içerisinde yer alacağı sosyal sorumluluk alanlarında ortak projeler üretmek istediklerini dile getirmesinin ardından, Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ, yönetimiyle birlikte GTO'yla yapılacak olan tüm projelere tam destek verdiklerini ifade ederek, ortak projeler konusunda birlikte hareket etme kararı aldılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.