30 Haz 2022 - 15:02- Gündem G: 30 Haz 2022 - 15:03

Emlak Kulübü’nden GTO'ya ziyaret

Emlak Kulübü Derneği Başkanı Fuat Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün Gebze Ticaret Odası Başkanı Başkanı Nail Çiler’i ziyaret fikir alışverişinde bulundu
Emlak Kulübü’nden GTO'ya ziyaret mask
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Emlak Kulübü Derneği  Başkanı Fuat Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin en büyük odalarından Gebze Ticaret Odası Başkanı Başkanı Nail Çiler’i makamında ziyaret etti. Emlak Kulübü Kurucu Başkanı Fuat Özdağ yaptığı açıklamalarda, üyelerin, emlak sektörü içerisinde mesleğini profesyonel anlamda en iyi yapan, teknoloji ve eğitim odaklı, paylaşıma, gelişime açık, emlak ofisleri ve paydaşlarından oluştuğunu belirterek, Emlak Kulübü'nün kuruluş amacının, hem kamu yararına hem de sektör yararına hizmet  etmek olduğunu dile getirdi.

SOSYAL SORUMLULUK

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ise, emlak sektörünün yanı sıra, Emlak Kulübü'nün de içerisinde yer alacağı sosyal sorumluluk alanlarında ortak projeler üretmek istediklerini dile getirmesinin ardından, Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ, yönetimiyle birlikte GTO'yla yapılacak olan tüm projelere tam destek verdiklerini ifade ederek, ortak projeler konusunda birlikte hareket etme kararı aldılar.

30 Haz 2022 - 15:02 - Gündem

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