Zafer Partisi Kocaeli’den ekmek protestosu: Siyasetinizi ekmek çarpacak

Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatı bugün ekmek zammını protesto etmek amacıyla İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan halk ekmek satış büfesi önünde bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya İl Başkanı Vedat Çalık ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“NEDEN UN VE EKMEK FİYATLARI BU KADAR PAHALI?”

Çalık tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizde son 10 yılda ekmeğin kilogram fiyatı 10 katına çıkmıştır. Buna karşın buğday üretimimiz yıllardır 20 milyon ton seviyelerinde seyretmekte olup ciddi bir değişkenlik göstermemektedir. Bu durum gösteriyor ki ekmekteki fiyat artışı buğday yetersizliğinden değildir. Üzerinde düşünülmesi gereken ve Türk Milleti’nin ekmeği ile oynayan yetkililerin cevaplaması gereken soru şudur, ülkemizin her bölgesinde buğday ekilebiliyorsa neden un ve ekmek fiyatları bu kadar pahalıdır?

“TARIM ALANI VE ÇİFTÇİ SAYISI AZALIYOR”

Basit bir temel ekonomi bilgisi, Bir ürünün üretim miktarı değişmiyor ama talep artıyorsa o ürünün fiyatı artar. Yine bir ürünün üretim miktarı değişmiyor ama girdi maliyetleri artıyorsa o ürünün fiyatı yine artar.Saray Rejimi ‘’ Ananı da al git dediği çiftçiyi ‘’ üretimden kopartarak üretimi artıracak politikalar geliştiremiyor her geçen gün tarım alanı ve çiftçi sayısı azalıyor.Bir taraftan kendi vatandaşını bir lokma ekmeğe muhtaç ederken diğer taraftan sadece oy devşirmek için Türk vatandaşlığını peşkeş çektiği, ülkemizi sessiz sessiz istila eden 10 Milyon kaçak ve sığınmacıyı beslemekten geri durmuyor.

“TONLARCA EKMEKLİK BEYAZ UN GÖNDERİYOR”

Türk milleti aç, babalar evine çoluk çocuğuna ekmek götüremezken, saray rejimi ülkemizde beslediği10 milyon sığınmacı yetmemiş gibi, insani yardım masalları anlatarak tır konvoyları ile Suriye’nin iç bölgelerinde kalan Suriyelilere her ay tonlarca ekmeklik beyaz un gönderiyor. Saray rejimi, aklına başına devşirmeli, Türk Milleti’ne karşı uyguladığı ikinci sınıf vatandaş muamelesi politikalarından derhal vazgeçmelidir. Gerekli önlemler ivedilikle alınmadığı takdir de mevcut veriler ekmek fiyatlarının 8 ila 10 Türk Lirası’na yükseleceğini gösteriyor. Tarımsal üretim artmadan, 10 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına geri gönderilmeden pahalı ekmek krizi bitmez.

“MİLLETİMİZE REVA GÖREMEZSİNİZ”

Aldıkları her türlü devlet yardımı ile hali Almanya’dan iyi olan ülkemizdeki geçici sığınmacı ve kaçaklar hariç Türk vatandaşlarımızın tamamı kıt kanaat geçinmeye çalışırken, Suriyeli sığınmacılara reva görmediğinizi, Türk Milleti’nin ekmek meselesi olduğundaböyle dehşet bir zulmü milletinize reva göremezsiniz. Kocaeli halkına 4 liradan ekmek yediremezsiniz. Biz Zafer Partisi olarak Türk Milleti’nin ekmeği ile oynamanıza ve bu yüce millete zulüm etmenize müsaade etmeyeceğiz. Türk Milleti’ne kendi vatanında ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapanların karşısına dikileceğiz.

“HALK EKMEK FABRİKALARINI AÇMAK İÇİN DAHA BEKLİYORSUNUZ?"

Ekmek piyasasını tekelleştiren üç beş fırıncı mafyasından korktuğu için halk ekmek fabrikalarını açmayan her kim varsa bizde onların Kocaeli’nde siyaset tezgahlarını kapatacağız. Kaçak ve sığınmacılarabedava dağıtılan ekmeği kendi vatandaşına 4 Türk Lirasından satmaya niyetlenenlere niyetini bozduracağız.Bu ekonomik şartlarda sığınmacı ve kaçaklara gösterdiği merhametini yarısını Türk Milleti’ne göstermeyen yoksul vatandaşına merhamet etmeyen Türk Milleti’nin ekmeği ile oynamaktan yüzü kızarmayan her kim varsa bizde onlara merhamet etmeyeceğiz. Yetkilileri acilen ekmek zammının geri çekilmesi konusunda gerekli adımları atmaları üzerine çağrıda bulunuyoruz. Seçim vadiniz olan halk ekmek fabrikalarını açmak için daha ne bekliyorsunuz. Açlıktan ölmemizi mi?

“SİYASETİNİZİ EKMEK ÇARPACAK”

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren her fırından belediye adına günlük 100 ekmek satın alıp bunları halk ekmek büfelerinde ucuza satmak ile bu iş yürütemezsiniz. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bu yaptığınız süzme aptallıktır. Aptallığında lüzumu yoktur. Eğer ekmek konusunda politikanız yoksa ya da fırıncı esnafından çekiniyorsanız biz size yardımcı oluruz. Buyurun gelin size Türk Milletinin sofrasına kaliteli ve ucuz ekmeği nasıl ulaştırabilirsiniz tek tek anlatalım.Zafer Partisi olarak biz buna hazırız. Ekmek davasında bizden nezaket dili beklemeyin,ekmek davasında nezaket dili kullanmadan, anladığınız dil ve üslup ile ekmek zammını geri çekene kadar sizi her gün uyarmaktan kaçınmayacağız.Türk Milleti’nin ekmeği ile oynamayın, ekmek kavgası başka hiçbir kavgaya benzemez,Türk Milleti ile kavga etmek istemiyorsanız ekmek zammını derhal durdurun. Yoksa millet sizi durduracak, siyasetinizi ekmek çarpacak ve Kocaeli sokaklarında yürüyemeyeceksiniz”