Zamlı tarife bugün başlıyor

Kocaeli Fırıncılar Odası temel hammadde, un, işçilik ve enerji giderlerindeki artışını gerekçe göstererek, geçen hafta ekmek ve simide zam kararı almıştı. Kocaeli’de bugünden itibaren 200 gramı 3 liradan satılan ekmek 4 liradan, 100 gramı 4 lira olan simit 5 liradan satılacak.