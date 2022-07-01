01 Tem 2022 - 06:00- Gündem G: 30 Haz 2022 - 15:35

Zamlı tarife bugün başlıyor
Zamlı tarife bugün başlıyor mask

Kocaeli Fırıncılar Odası temel hammadde, un, işçilik ve enerji giderlerindeki artışını gerekçe göstererek, geçen hafta ekmek ve simide zam kararı almıştı. Kocaeli’de bugünden itibaren 200 gramı 3 liradan satılan ekmek 4 liradan, 100 gramı 4 lira olan simit 5 liradan satılacak.

01 Tem 2022 - 06:00 Kocaeli- Gündem

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