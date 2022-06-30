TFF 3. Lig grup kura çekimi de yapıldı: Belediye Derince 1. Darıca 2.Grup’ta

TFF 3. Lig'de 2022-2023 Sezonu grupları kura çekimi, dün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup 18'er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak. Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Temsilcilerimiz Belediye Derince 1.Grup’ta, Darıca 2.Grup’ta mücadele edecek.