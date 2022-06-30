Kentsel Dönüşüm Sürecinde Anıl İnşaat Projeleri

1999 depreminden sonra yapı güvenliği son derece önemli bir hal aldı. Özellikle deprem bölgesinde yer alan Türkiye’nin tüm şehirlerinde güvenli yapılar ve can güvenliğinin önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Kentsel dönüşüm aynı zamanda şehirlerin yenilerek yapı stoğunun güvenli bir şekilde yeniden oluşturulması için de önem arz ediyor. Bu süreçte yapı sahipleri ise kentsel dönüşüm aşamasında hangi olanaklardan yararlanacaklarını, kentsel dönüşüm kredilerini ve devlet teşviklerini araştırıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında eski binasını yıkarak sıfırdan yeni ve güvenli binalar yaptırma kararı alan mal sahiplerine devlet bir dizi kolaylık sağlıyor. Bunlar arasında uygun kredi imkanları ve kira yardımı da mevcut. Öte yandan kentsel dönüşüm özellikle büyükşehirlerde azalan arsa stoğu ile birlikte merkezi yerlerde dairelerin mali değerlerini arttırmanın en kolay ve akılcı yöntemi olarak da değerlendiriliyor.

Avcılar Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğü ilçelerden biri ise Avcılar ilçesi. 1999 depreminde en fazla zarar gören ilçeler arasında yer alan Avcılar ilçesinde bina yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kentsel Dönüşüm alanında faaliyet gösteren en büyük firmalardan ANIL İNŞAAT yetkilileri kentsel dönüşüm sürecinde çalışılan inşaat şirketinin öneminin altını çiziyor. Uzmanlar pandemi dönemi sonrası tüm dünyada oluşan fiyat istikrarsızlığı ve inşaat maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle firmalar ile mal sahiplerinin sıkça karşı karşıya geldiğini bu konuda anlaşmazlıklar yaşandığını ifade ediyor.

İstanbul’da kentsel dönüşüm özelinde faaliyet gösteren ve teknik ekip kapasitesi yüksek olan firma sayısının oldukça az olduğu biliniyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin firmaları iyi araştırarak karar vermesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor. Peki bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hangileri? İnşaat şirketleri ile mal sahipleri hangi konularda anlaşmazlık yaşıyor?

Sürdürülebilir bir güvenlik için malzeme ve uygulama kalitesi önem taşıyor

İstanbul’da yüzden fazla kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme projesi gerçekleştiren ANIL İNŞAAT yetkilileri özellikle anlaşma aşamasında inşaat malzeme detaylarının, toplam inşaat süresinin ve ödeme koşullarının net ve açık şekilde belirlenmesi gerekliliğinin altını çizdi. İstanbul’un birçok ilçesinde proje çalışmaları gerçekleştiren firma, projelerde kullanılacak malzemelerin markalarının, uygulama biçimlerinin değişken olabileceğini dolayısı ile mal sahiplerinin dairelerde gözle görünür imalatların dışında temel, zemin ve kolon inşaatlarında kullanılacak ana malzemelerin kalitelerini de sorgulamaları gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm projelerinde söz konusu maliyetler inşaatın bulunduğu lokasyon, zemin koşulları, malzeme detayları gibi konu başlıklarında değişkenlik gösterebiliyor. Değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji ile birlikte mal sahiplerinin firmalardan beklentileri de değişiyor. Örneğin evden/uzaktan çalışma koşullarının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok daire sahibi dairelerin Home Office çalışmaya uygun güçlü data altyapısı ve akıllı ev uygulamalarıyla donatılmasını talep ediyor. Daire sahiplerinin en çok talep ettiği konulardan bir tanesi ise depolama alanları.

Bina güçlendirme

Kentsel dönüşüm çalışmalarına alternatif olarak yorumlanan bina güçlendirme uygulamasında ise mevcut bina yıkılmadan güçlendiriliyor. Bina güçlendirme uygulamasının binanın yeniden yıkılıp yapılmasına göre en büyük avantajı ise inşaatın hem daha kısa sürede tamamlanması hem de daha az maliyetli olması. Öte yandan bina güçlendirme çalışması her bina için uygun olmayabiliyor. Binanın bina güçlendirme mi yoksa yıkılıp yeniden yapılmasının mı teknik olarak doğru olduğu sorusunun cevabı ise uzmanlarca yapılan tetkiklerden sonra anlaşılıyor. Bina güçlendirme uygulaması az hasarlı ve görece yeni binalar için uygun bir çözüm olurken bazı binalar için teknik olarak doğru bir bina güçlendirme uygulaması yapılması binanın yıkılıp yeniden yapılmasından daha fazla maliyetli olabiliyor.