30 Haz 2022 - 17:18- Spor G: 30 Haz 2022 - 17:19

Deplasman seyirci yasağı kaldırıldı…
Deplasman seyirci yasağı kaldırıldı… mask

TFF az önce bir açıklama yaparak, deplasman seyirci yasağını kaldırdı. Açıklama şöyle: “2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır. Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız…”

30 Haz 2022 - 17:18 - Spor

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