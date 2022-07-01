Kartepe Çerkes müzesi çalışmaları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nin yapımına start verildi. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müzenin yapılacağı alanı inceleyen Başkan Kocaman, yetkililerden bilgi aldı.
TOPLAM 337 METRE KARE
Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı alan 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alacak.
SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ
İnceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Söz verdiğimiz gibi... Uzuntarla Mahallemizde ihalesi yapılan ve inşaat çalışmalarına başladığımız Çerkes Müzesi hayırlı olsun. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Kartepemizin kültürel mirasına önemli bir eser daha bırakmış olacağız” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.