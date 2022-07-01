Kartepe Çerkes müzesi çalışmaları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nin yapımına start verildi. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müzenin yapılacağı alanı inceleyen Başkan Kocaman, yetkililerden bilgi aldı.

TOPLAM 337 METRE KARE

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi kapalı alan 200 metrekare, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alacak.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

İnceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Söz verdiğimiz gibi... Uzuntarla Mahallemizde ihalesi yapılan ve inşaat çalışmalarına başladığımız Çerkes Müzesi hayırlı olsun. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Kartepemizin kültürel mirasına önemli bir eser daha bırakmış olacağız” açıklamasında bulundu.