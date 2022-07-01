Kocaelispor önemli bir transferi daha noktalıyor. Okan Eken’in bonservis sorununu aşan ve futbolcu ile sözleşme imzalayacak olan yeşil siyahlılar bir süredir temas halinde olduğu başka bir santrfor Taha Balcı transferinde de sona geldi. Tarafların her konuda anlaştığı belirtilirken, Taha Balcı ile de 1+1 yıllık anlaşma yapılacağı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Pendikspor forması ile 16 maça çıkan Taha 6 gol attı. Taha iki sezon önce ise 1461 Trabzon takımında 28 maçta fileleri 15 kez havalandırmıştı.
01 Tem 2022 - 09:26- Spor Güncelleme: 01 Tem 2022 - 09:27
Taha Balcı’da sona geldik
Kocaelispor önemli bir transferi daha noktalıyor. Okan Eken’in bonservis sorununu aşan ve futbolcu ile sözleşme imzalayacak olan yeşil siyahlılar b...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.