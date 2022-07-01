01 Tem 2022 - 09:26- Spor G: 01 Tem 2022 - 09:27

Taha Balcı’da sona geldik

Kocaelispor önemli bir transferi daha noktalıyor. Okan Eken’in bonservis sorununu aşan ve futbolcu ile sözleşme imzalayacak olan yeşil siyahlılar b...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Taha Balcı’da sona geldik mask

Kocaelispor önemli bir transferi daha noktalıyor. Okan Eken’in bonservis sorununu aşan ve futbolcu ile sözleşme imzalayacak olan yeşil siyahlılar bir süredir temas halinde olduğu başka bir santrfor Taha Balcı transferinde de sona geldi. Tarafların her konuda anlaştığı belirtilirken, Taha Balcı ile de 1+1 yıllık anlaşma yapılacağı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Pendikspor forması ile 16 maça çıkan Taha 6 gol attı. Taha iki sezon önce ise 1461 Trabzon takımında 28 maçta fileleri 15 kez havalandırmıştı.

01 Tem 2022 - 09:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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