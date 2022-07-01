01 Tem 2022 - 09:31- Asayiş G: 01 Tem 2022 - 09:39

TEM’deki feci kazada ölen adam toprağa verildi

TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası 60 yaşındaki Abdurrahman Ünsal, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TEM’deki feci kazada ölen adam toprağa verildi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, dün gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı. Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.

Abdürrahman Ünsal’ın 60 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bugün ailesi tarafından morttan alınan Ünsal’ın cenazesi, Kartepe 17 Ağustos Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

01 Tem 2022 - 09:31 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.376.292 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sacit - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 11:23
01

Körfezli - ALLAH rahmet eylesin kazanın da böylesi okuduğum anladığım kadarı ile üç tane oto kurtarıcı kazaya karışmış ....kırk yıl geçse denk gelmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 11:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aranan hükümlüler polise yakalandı mask
Aranan hükümlüler polise yakalandı
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı mask
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu mask
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi mask
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi
D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Aracı alev alev yandı mask
Aracı alev alev yandı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL