01 Tem 2022 - 09:37- Ekonomi G: 01 Tem 2022 - 09:39

Benzine ve LPG'ye dev indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, LPG/otogaz ürününde de 1 lira 75 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine ve LPG'ye dev indirim mask

Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor. Dolardaki yükseliş nedeniyle akaryakıta haftalarca zam üsütüne zam yapılırken, geçen hafta BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar kuru 16.60 TL'ye kadar düşmüştü. Bu hafta başından beri ise akaryakıta indirim üstüne indirim geliyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, LPG/otogaz ürününde de 1 lira 75 kuruş indirim bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI

Bu gece pompaya yansıyacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek.

İNDİRİM SONRASI LPG FİYATI

İndirim sonrasında LPG fiyatı İstanbul Anadolu yakasında 10,81 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.04 TL, Ankara'da 11.06 TL, İzmir'de ise 10,75 TL'den satılacak.

MOTORİNDE İNDİRİM YOK

Öte yandan 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak. Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

BENZİN VE MOTOİNE BİR YILDA NE KADAR ZAM GELDİ?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki indirimle birlikte benzinde zam oranı, yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu.

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01 Tem 2022 - 09:37 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hızlı ve öfkeli - Bu bay kriz gitmeden bu ülke düzlüğe çıkamaz derhal gitmelidir.dolar yok dolar .yediniz doymadiniz yedek akcekerimizi bile yediniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 11:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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