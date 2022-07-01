Durak sayısı artıyor, eski duraklar bakım ve onarımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Geneli 2. Etap Durak Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım, Revizyon Ve Durak İmalatları Yapım İşi kapsamında kent genelinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda durak boyama, yeni durak montajı, durak deplase ve imalatları devam ediyor.

DURAK HİZMETLERİ

Büyükşehir, ulaşım ağının bir parçası olan duraklar için çalışmalara devam ediyor. Kent genelinde yeni durak montajları yapılırken, ağır hasar görmüş ya da kullanılamaz halde olan duraklar yenileriyle değiştiriliyor, boyanabilecek durumda olan duraklar boyanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

YENİLEME VE BAKIM

Araç ve yaya trafiği artışıyla yetersiz duruma gelen duraklar daha büyük duraklarla değiştiriliyor. Aynı şekilde araç trafiği ve yaya trafiğinin artışıyla bulunduğu noktada trafik ve yaya güvenliği açısından uygun şartları sağlayamayan duraklar ise ekipler tarafından deplase edilerek daha uygun konuma montaj ediliyor.

2023 YILINDA YENİ DURAKLAR

Ana arterlerde kalabalık ve yoğun kullanılan alanlara klimalı durak montajları yapılıyor. Kent genelinde 3.500’ü kapalı, 4.200 tabela tipi olmak üzere 7 bin 700 adet durak bulunuyor. Kocaeli genelinde 3 yılda 1.211 adet kapalı ve tabela durak montajı yapıldı. Yapılan bu işler kapsamında Kocaeli’de bulunan durak eksiklikleri büyük ölçüde gideriliyor. 2023 yılında Kocaeli genelinde 600 adet kapalı durak ve 350 adet tabela durak montajı yapılması planlanıyor.