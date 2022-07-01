Genel Sekreter Gündoğdu’dan Kartepe’deki projelere yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Yürüyüş yolu ve Kartepe Şevkatiye parkında incelemelerde bulundu. Büyükşehir’in halen sahada devam eden projelerini yakından takip eden, çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, her iki projenin de planlandığı şekilde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KARTEPE’YE PRESTİJ KATACAK PROJELER

Kentin konforunu artıracak projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde de 2 önemli projeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan Köseköy-Sarımeşe arası yürüyüş ve bisiklet yolunun birinci etabı tamamlandı. 4,5 m genişlikte 1,7 km baskı beton bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, beraberindeki heyetle birlikte 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

9 KM YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Genel Sekreter Gündoğdu’ya projenin ikinci ve üçüncü etap çalışmaları hakkında bilgi verildi. Güzergâhın önemine dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu; “2. etapta 650 m, 3. etapta ise 350 yol yapımı olacak. Kandıra sapağından bulunduğumuz yere 9 kilometrelik bir yürüyüş ve bisiklet yolumuz var. İlk etabımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadesini kullandı.

KARTEPE ŞEVKATİYE PARKI

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun Kartepe’deki 2. durağı ise Şevkatiye Parkı oldu. 10 dönümlük alan üzerine inşa edilen park, bölge insanın ihtiyaçlarına karşılık verecek ve vatandaşlara nefes aldıracak.

10 DÖNÜMLÜK PARK

Kartepe Şevkatiye Parkı içerisinde 15x27 metre basketbol sahası, 28x44 metre futbol sahası, 114 metrekare spor tesisi, 3 metre genişliğinde 450 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 80 metrekare tuvalet ve mescit, 2.300 metrekare piknik alanı, 265 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare fitness alanı ve 490 metre çevre duvar imalatı yer alıyor.

“VATANDAŞLARIMIZA NEFES ALDIRACAK”

Burada da projenin geldiği noktayla ilgili bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Kartepe Şevkatiye Parkımız 10 dönümlük bir park. Bölgemizin ihtiyacına karşılık verecek. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir alan olacak. Vatandaşlarımız için her şey düşünüldü” ifadesini kullandı.