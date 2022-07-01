Benhur’un bonservisi 1 milyon Euro’ya çıktı!

Kocaelispor yönetiminin Benhur’u takımda tutma çabaları devam ediyor. Bu düşünceden hareket eden yönetim kurulu, futbolcunun bonservis bedelini 1 milyon Euro’ya çıkardı.

SÜPER LİG’DEN DE VAR 1. LİG’DEN DE VAR

Kocaelispor’a geçen sezon öncesinde Bandırmaspor’dan kiralanan ve devre arasında tüm haklarının alındığı Benhur Keser’e Süper Lig ile 1. Lig’den takımlarının ilgisi devam ediyor. Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan yeşil siyahlılarda direkt 1. Lig’e yükselmek için kolları yeniden sıvayan yönetim kurulu ise Benhur’u takımda tutmanın çabası içerisinde.

FIRAT GÜL DE KALMASINDAN YANA

Geçtiğimiz gün gazetemize yaptığı çarpıcı açıklamalarda çok yıprandığını ve Kocaelispor’dan ayrılmanın kendisi için daha doğru olduğunun altını çizen Benhur’u yönetim takımda tutmak istiyor. Teknik Direktör Fırat Gül de oyun formasyonunda Benhur’a ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 26 yaşındaki futbolcu için daha önce 6 milyon lira olarak belirlenen bonservis bedeli ise 1 milyon Euro’ya (17 milyon 500 bin lira) yükseltildi.

DEV TAKAS!

Hal böyle olunca 1 yıl daha Kocaelispor ile sözleşmesi devam eden Benhur için hareketli olan kulüplerin eli kolu bağlandı ve futbolcu adına farklı formüller devreye girdi. Bu formüllerin başında Süper Lig takımlarından Giresunspor’un başarılı file bekçisi Onurcan Piri ile Benhur’un takas edilmesi durumu söz konusu gündeme geldi. 1994 doğumlu kaleci ile Benhur arasındaki dev takas sıcaklığını koruyor.

ÇAYKUR RİZE SİYASETTEN İŞİ ÇÖZMEK İSTİYOR

Benhur’u ciddi şekilde isteyen bir diğer kulüp ise Süper Lig’den düşen ancak 1. Lig’de fazla beklemek istemeyen Çaykur Rizespor… Karadeniz temsilcisinde yönetim kurulu ve takımın başarılı teknik direktörü Bülent Korkmaz, Benhur’u kadrolarına katmak istiyor ve bu anlamda da siyasi kişileri devreye sokuyor.

EĞER ÇIKMAK İSTİYORSAK

Kocaelispor taraftarının önemli bir kısmı Benhur’un Kocaelispor’a oldukça faydalı olabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyor ve yeşil siyahlılar biten sezon sonrasındaki travmadan ötürü futbolcu ile ilgili olumsuz algısını kırmış durumda. Yeşil siyahlı yönetimin Benhur ile ilgili görüşmeleri devam ediyor.