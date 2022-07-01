01 Tem 2022 - 11:02- Asayiş G: 01 Tem 2022 - 11:03

Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler

Darıca ve Gölcük ilçelerinde girdikleri evlerden 35 bin TL para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Körfez’de yakayı ele verdi.
Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran’da Gölcük, 27 Haziran’da ise Darıca ilçesindeki evlere giren şüpheliler, yaklaşık 35 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin D.B., E.Ş., ve Y.D. olduğu tespit etti. Şüpheliler, hırsızlık amacıyla geldikleri Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

01 Tem 2022 - 11:02 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.376.292 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aranan hükümlüler polise yakalandı mask
Aranan hükümlüler polise yakalandı
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı mask
İzmit ve Derince’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu mask
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi mask
İzmit’te intihar girişimi! 3 saatte ikna edildi
D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
D-100’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Aracı alev alev yandı mask
Aracı alev alev yandı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL