Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran’da Gölcük, 27 Haziran’da ise Darıca ilçesindeki evlere giren şüpheliler, yaklaşık 35 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin D.B., E.Ş., ve Y.D. olduğu tespit etti. Şüpheliler, hırsızlık amacıyla geldikleri Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
01 Tem 2022 - 11:02- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2022 - 11:03
Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler
Darıca ve Gölcük ilçelerinde girdikleri evlerden 35 bin TL para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, hırsızlık için geldikleri Körfez’de yakayı ele verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.