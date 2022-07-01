Markette yangın çıktı

Saat 17.30 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören market çalışanları durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar oluştu. Aynı markette geçen ay yine yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.