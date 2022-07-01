Bozuk asansör hayatını kararttı

Gölcük'te yaşayan Mehmet Şirinoğlu, 2012 yılında gittiği hastanede halk arasında ‘budama’ olarak bilinen Buerger hastası olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Şirinoğlu’nun geçirdiği ameliyatların ardından sol bacağı kesildi. Protez bacakla hayatına devam etmek için fizik tedavi gören Mehmet Şirinoğlu yeniden yürümeye başladı. Şirinoğlu çifti geçen hafta eşiyle birlikte gittiği Gölcük Devlet Hastanesi Donanma Semt Polikliniği’nde asansör bozuk olunca muayene olmak için üst kattaki odaya merdivenleri kullanarak çıktı. Muayenesini tamamlayan çift, aşağıya inmek isterken dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Başına aldığı darbe nedeniyle bilinci kapanan Mehmet Şirinoğlu ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelerin ardından uyanan Şirinoğlu yürüme yetisini yeniden kaybetti. Dengede durmakta güçlük çeken ve konuşma zorluğu yaşayan Şirinoğlu, savcılığa şikayette bulunduklarını ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Eşinin konuşma ve yürüme zorluğu çekmeye başladığını ifade eden Yurdanur Şirinoğlu, “Benim tam ayağa kalktı, düzeldi, gezmeye başladı, güzel konuşmaya başladı derken geçen hafta semt polikliniğine götürdük asansörler çalışmadığı için eşimi kendi imkanlarımla tutarak merdivenlerden çıkarmaya çalıştım. Çıkardım muayene olduk inerken bir anda eşim ellerimden kayıp merdivenden yuvarlandı. O anda kafasını yere vurdu, bilincini kaybetti ve bayıldı. Daha sonra oradaki sağlık ekipleri ve güvenlik telefona sarıldı asansör tamircisini aramaya başladılar. ‘Hastamız düştü, şikayet ederler başımız yanar’ diye söylendiler. Ambulans çağırdılar devlet hastanesine gittik. Eşimin oraya geldiğimizde hala bilinci yoktu. Doktor ‘durumu böyle miydi yoksa düştükten sonra mı oldu?’ diye sordu. Eşim böyle değildi, düştükten sonra kötüledi. Eşim kendine geldi çok şükür. Yalnız hala konuşmakta zorlanıyor. Buna sebep olanlar kimse cezasını çeksin. Bugün benim eşimin başına gelen yarın başka birinin de başına gelebilir” dedi.

‘KENDİ BAŞINA PROTEZLE YÜRÜYORDU’

Yaşadıkları olayın ardından eşinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yürüme konusunda sıkıntılar çektiğini anlatan Yurdanur Şirinoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şikayetçi oldum ben, savcılığa başvurdum dava süreci başladı. Eşim Buerger hastası. Bir ayağı kesildi hastalığından dolayı. Eşim sağlığına kavuşmuştu, kendi başına protezle yürüyebiliyordu ama bu olaydan sonra ancak ben tutarsam ancak yürüyebiliyor. Dışarı çıkmaya başlamıştı, kapının önüne, arkadaşlarının yanına gidip gelmeye başlamıştı. Şu an korkuyor ayağının üzerine basmaya, tekrar düşerim diye korkuyor”

‘EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUM’

Kendi ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamadığını belirten Mehmet Şirinoğlu, “Fizik tedavi gördüm ve tek başıma yürümeye başlamıştım. Oturup, kalkıyordum kimseye ihtiyaç duymadan ama bu olaydan sonra ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Ayaklarımın üstüne desteksiz basamıyorum. Bunun sorumlusu kimse cezasını çeksin. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin” dedi.